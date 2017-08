Jovem de 16 anos morreu afogado em praia fluvial da Ereira, Montemor-o-Velho

Lusa 02 Ago, 2017, 21:45 | País

Em declarações à Lusa, o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho, Rui Couceiro, disse que o jovem, residente na Figueira da Foz, terá saltado de uma das pranchas da praia fluvial, estrutura com cerca de 2,5 metros de altura e desapareceu nas águas, sendo resgatado do fundo já sem vida.

"Disseram-nos que ainda terá tentado pedir algum socorro mas quando nos chamaram já estava no fundo", afirmou o responsável dos bombeiros.

Um mergulhador dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho foi para a água à procura do jovem "a partir do ponto para onde ele saltou" e o corpo seria encontrado "a cinco ou seis metros", no fundo da praia fluvial, localizada no centro da povoação, junto à igreja.

Rui Couceiro adiantou que as autoridades desconhecem a causa do afogamento e que o óbito foi declarado no local.

Disse ainda que o jovem, que estava acompanhado por um grupo de amigos, teria ido pela primeira vez àquela zona balnear.

A praia fluvial, denominada Esteiro da Ereira, está classificada como "água balnear própria para banhos" e é abastecida pelo canal de rega do Mondego.

Já Emílio Torrão, presidente da autarquia de Montemor-o-Velho, observou que a praia fluvial da Ereira "é uma zona de banhos já muito antiga", que tem vindo a sofrer diversos melhoramentos, incluindo a presença de um nadador-salvador.

"É a primeira vez que acontece um acidente mortal, não sabemos o que aconteceu, naquela zona [onde o jovem mergulhou] a praia fluvial tem três ou quatro metros de profundidade", frisou o autarca.

No local estiveram 10 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, que tomou conta da ocorrência.