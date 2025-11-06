Jovem de 17 anos detido por abuso sexual de criança de seis anos

Em comunicado enviado às redações, a PJ explicou que a investigação teve início com uma comunicação feita pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e que o crime aconteceu em julho do ano passado, "quando o agressor e a vítima, com afinidade familiar, coabitavam".

A criança terá relatado o crime de que foi vítima à família, mas não terá sido feita qualquer denúncia. A mãe da vítima, explicou ainda a PJ, desenvolveu "uma depressão em resultado dos factos cometidos sobre o seu filho, que veio a revelar em contexto de acompanhamento psicológico".

O crime acabou por ser comunicado à PJ em março de 2025, "através da CPCJ onde o agregado familiar se encontrava sinalizado", sendo que o agressor, nesta data, estava em parte incerta.

A investigação, feita pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, permitiu a recolha de prova contra o arguido agora detido na sequência de um mandado de detenção.

Em causa está o crime de abuso sexual de menos na forma agravada e o jovem será presente a interrogatório judicial para conhecer as medidas de coação aplicadas por um juiz de instrução.