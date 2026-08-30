Jovem de 20 anos detido na Maia por suspeita de matar o padrasto
Um jovem de 20 anos foi hoje detido por ser suspeito de matar o padrasto, de 50 anos, de madrugada, na casa onde ambos viviam, na freguesia de Vermoim, concelho da Maia (distrito do Porto), avançou a Polícia Judiciária.
"Dos elementos indiciários recolhidos apurou-se que o suspeito e a vítima se terão desentendido, acabando aquele por se munir de uma arma branca e desferir-lhe golpes no tórax e região abdominal, alegadamente para se defender a si e à sua mãe", lê-se no comunicado de imprensa da Polícia Judiciária (PJ).
Depois do crime, o suspeito saiu "desorientado de casa".
A vítima ainda pediu ajuda via telefone à PSP, mas não resistiu aos ferimentos, esclareceu a polícia.
O jovem, que sabia estar a ser procurado, apresentou-se na PSP, onde foi detido pela PJ, dando entrada no estabelecimento prisional anexo àquela polícia.
O detido vai ser presente ao primeiro interrogatório judicial na segunda-feira e depois deverá conhecer as medidas de coação que lhe vão ser aplicadas.