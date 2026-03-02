EM DIRETO
Jovem de 20 anos extraditado para Portugal por tentativa de homicídio

Um homem de 20 anos, suspeito de tentativa de homicídio e que fora localizado e capturado no Luxemburgo, foi agora extraditado para Portugal, informou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Numa nota hoje divulgada, a Judiciária adianta que formalizou, em 26 de fevereiro, a detenção de um homem procurado pelo crime de homicídio qualificado, na forma tentada, com utilização de arma de fogo e arma branca, ocorrido no passado dia 13 de outubro de 2024, em Lisboa, e que vitimou um jovem de 18 anos.

O suspeito, sob o qual pendia um mandado de detenção europeu emitido por Portugal, acabou por ser localizado e detido no Luxemburgo, no passado dia 14 janeiro.

Segundo a PJ, a tentativa de homicídio ocorreu junto ao terminal rodoviário do Campo Grande, em Lisboa, num contexto de rivalidade entre grupos juvenis de bairros da periferia da cidade de Lisboa.

O agressor atingiu a vítima na zona dorsal e membros inferiores, causando-lhe sérias lesões, fugindo depois do local do crime para parte incerta, explica a Judiciária.

Entretanto, diligências efetuadas pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, que conduz a investigação, permitiram chegar à identidade dos autores, tendo sido recolhidos relevantes elementos probatórios, que possibilitaram a emissão, pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP), de um mandado de detenção europeu.

O suspeito foi presente às autoridades judiciárias, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

No âmbito desta investigação um outro suspeito havia já sido detido em território nacional a 07 de outubro de 2025.

 

