Jovem de 25 anos morre em lagoa no Rio Varziela em Melgaço

O alerta foi dado às 13:24 e, de acordo com a mesma fonte, o jovem terá ficado submerso no Poço do Carroucho, uma lagoa que se localiza numa área de "difícil acesso" em Castro Laboreiro, no distrito de Viana do Castelo

Fonte do Comando Territorial de Viana do Castelo da GNR disse à Lusa que, pelas 16:00, os meios de resgate continuavam no terreno, sendo ainda desconhecido o que levou à morte do jovem, mas explicou que o alerta indicava que um jovem estava com os amigos quando saltou para o poço.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Melgaço, a GNR de Melgaço, o INEM de Macedo de Cavaleiros e os sapadores florestais do ICNF.