Jovem estudante alemã terá sido violada num bar no Bairro Alto

De acordo com o porta-voz do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, Sérgio Soares, a PSP foi alertada, cerca da 01:50, para uma "situação de uma suspeita de violação", na rua da Atalaia, no Bairro Alto, em Lisboa.

"Uma jovem alemã, de 17 anos, que estaria em Portugal numa viagem de estudo terá sido violada na casa de banho de um bar, por um indivíduo de nacionalidade estrangeira, diferente da sua", explicou o responsável.

De acordo com Sérgio Soares, a jovem foi assistida no hospital de Santa Maria, em Lisboa, para ser examinada e os factos foram comunicados à Polícia Judiciária.

Questionado sobre se o suspeito da eventual agressão sexual já foi detido, o porta-voz da PSP disse desconhecer mais pormenores, frisando que o caso se encontra agora em investigação com a Polícia Judiciária.