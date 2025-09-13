Jovem militar de 24 anos morre no Regimento de Apoio Militar de Emergência em Abrantes
Um militar morreu na manhã deste sábado no Regimento de Apoio Militar de Emergência, em Abrantes, de acordo com o Exército Português. Num comunicado enviado às redações, o Exército lamentou "profundamente esta perda irreparável" e expressou "dor" e "consternação" pelo falecimento do jovem militar.
O militar falecido tinha 24 anos e era natural de Tabuaço, Viseu.
"É com dor e enorme consternação que o Exército Português comunica o falecimento de um militar, ocorrido ao início da manhã do dia de hoje, no Regimento de Apoio Militar de Emergência, em Abrantes", pode ler-se no comunicado.
As Forças Armadas já disponibilizaram apoio psicológico à família da vítima e aos restantes militares de serviço.
O Exército avança que "de imediato foram prestados os primeiros socorros no local e acionado o INEM" e que a Polícia Judiciária Militar (PJM) já foi notificada, tendo sido aberto um processo de averiguações no sentido de apurar as causas e circunstâncias do sucedido.
