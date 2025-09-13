Jovem militar de 24 anos morre no Regimento de Apoio Militar de Emergência em Abrantes

O militar falecido tinha 24 anos e era natural de Tabuaço, Viseu.





"É com dor e enorme consternação que o Exército Português comunica o falecimento de um militar, ocorrido ao início da manhã do dia de hoje, no Regimento de Apoio Militar de Emergência, em Abrantes", pode ler-se no comunicado. , pode ler-se no comunicado.





As Forças Armadas já disponibilizaram apoio psicológico à família da vítima e aos restantes militares de serviço.





O Exército avança que "de imediato foram prestados os primeiros socorros no local e acionado o INEM" e que a Polícia Judiciária Militar (PJM) já foi notificada, tendo sido aberto um processo de averiguações no sentido de apurar as causas e circunstâncias do sucedido.



