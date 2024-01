Jovem morre na escola. Aluna de Seia embate em porta de vidro

O vidro partiu no embate, e os estilhaços provocaram ferimentos graves no tórax da aluna.



Os bombeiros depararam-se com a jovem em paragem cardiorrespiratória. Foi transportada para o hospital, mas não foi possível reverter a situação.



A Polícia Judiciária está a apurar as causas do acidente.



O Presidente da República falou ontem à noite com a família. Numa nota, Belém diz que Marcelo Rebelo de Sousa quis apresentar os pêsames e solidariedade perante a tragédia.



As aulas estão suspensas até à próxima semana. Está a ser prestado apoio psicológico à comunidade escolar e à família.