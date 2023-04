Jovem nepalês de 25 anos desparece em praia de Torres Vedras

O alerta foi dado depois das três da tarde na praia de Santa Rita.



As buscas envolveram uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, o Instituto de Socorros a Náufragos, os bombeiros, a polícia marítima e a proteção civil, mas foram suspensas ao início da noite e serão retomadas amanhã.



As autoridades marítimas voltam a alertar que o mar se mantém com características de inverno e perigoso, e desaconselham banhos apesar das altas temperaturas.



O repórter da RTP, Cristiano Costa, está a acompanhar o caso.