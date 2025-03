Jovens, crimes e redes sociais. "Educadores são corresponsáveis"

O psiquiatra e psicoterapeuta Vtor Cotovio esteve no Telejornal para falar sobre o caso de uma adolescente de 16 anos abusada por três rapazes, sendo que os três jovens publicaram imagens do crime nas redes sociais.

Vítor Cotovio admite que as redes sociais podem ser um catalisador para este tipo de situações e que é fundamental dar uma "bússola de valores" ao educar os jovens.



Salienta a importância de supervisionar atentamente o que os filhos fazem na Internet e que a educação não pode ser "permissiva".



Questionado sobre as melhores estratégias para controlar jovens e adolescentes no mundo virtual, o psiquiatra e psicoterapeuta assinala que os jovens "têm os ouvidos tapados para os conselhos mas têm os olhos abertos para os exemplos".



Por isso, os pais devem "focar-se no que podem controlar" e evitar uma utilização excessiva de ecrãs nos momentos em que estão com os filhos.