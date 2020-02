Jovens misturam namoro com atos de violência

O Observatório de Violência no Namoro recebeu um total de 74 denúncias, durante o ano de 2019.O número está a diminuir mas as situações de violência entre namorados ainda ocorrem a uma média de seis casos por mês.Para além das queixas foi também realizado um estudo nacional para avaliar os relacionamentos entre jovens.O mesmo conclui, como conta a jornalista Sandra Henriques, que a maioria dos estudantes universitários já foi sujeita a pelo menos um ato de violência no namoro.Dados de um estudo sobre a violência no namoro, conhecidos neste Dia dos Namorados.Sandra Henriques registou a opinião de jovens universitários sobre estes casos de violência física, sexual e psicológica.A PSP recebeu seis queixas por dia, ao longo do ano passado, num total de 2100 denúncias.A maioria das vítimas são mulheres entre os 18 e os 24 anos.