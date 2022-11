Jovens pelo clima: "Não paramos de lutar, na primavera voltamos a ocupar"

“Hoje, a ocupação do liceu Camões encerrou a escola para gritar alto e bom som que a normalidade não pode continuar.”, lê-se num comunicado dos alunos.Na mesma nota, os ativistas insistem nas reivindicações “claras e cuja necessidade é indiscutível: fim aos combustíveis fósseis até 2030 e fim aos fósseis no Governo, a começar pela demissão imediata do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva”.Os alunos acreditam que as ocupaçõese no movimento por justiça climática, com os jovens a “radicalizar-se e a escalar as suas táticas à medida que a crise climática escala também”.Apesar de acabarem, por agora, com as ocupações, os membros da Greve Climática Estudantil avisam que vão voltar na primavera.

“Vamos continuar a lutar porque não temos outra alternativa sem ser vencer a luta pelas nossas vidas”, dizem os alunos.

“Embora não tenhamos vencido as nossas reivindicações ainda, decidimos dar hoje fim a esta vaga de ocupação, unidas no Liceu Camões, para tirarmos tempo para cuidarmos umas das outras”.E justificam a decisão de voltar a ocupar no próximo ano: “o nosso Governo, que deveria salvaguardar a nossa existência, já provou que não está à altura de enfrentar a maior crise das nossas vidas e que o único interesse que defende é o do lucro”.Os alunos lembram, no comunicado, que convidaram o ministro António Costa Silva a ouvir uma palestra sobre a crise climática na ocupação do liceu Camões e que este recusou, “quando claramente esta fazia-lhe falta”.“Ontem, ao afirmar que era um homem de diálogo, veio também dizer em público apenas ser a favor de renováveis quando, sendo este um combustível tão fóssil como o petróleo”.Os jovens avançam ainda que convocaram uma concentração de protesto para esta terça-feira às 16h00 no largo Camões, enquanto decorre o encontro entre o movimento Fim ao Fóssil e António Costa Silva.