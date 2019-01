Jovens portugueses vão percorrer o país à procura de projetos sustentáveis

Lusa15 Jan, 2019, 19:27 | País

Em entrevista à Lusa, Luís Costa, o coordenador do projeto "É P`ra Amanhã", contou que a ideia surgiu depois de assistir a "Demain", um documentário francês que retrata soluções e projetos capazes de resolver crises ecológicas, económicas e sociais.

"Na altura senti que este poderia ser o mote para um documentário sobre a temática ambiental, ao mostrar alternativas e soluções, mas também que a mudança está nas mãos das pessoas", referiu Luís Costa, consultor em Avaliação de Impacto Social em Portugal e na Suíça.

Segundo Luís, foi a temática ambiental, questão "querida" a todos os membros da equipa, com idades entre os 28 e 35 anos, que permitiu avançar com o projeto e, consequentemente, com a série documental "É P`ra Amanhã".

"O nosso objetivo é alertar a comunidade, especialmente as pessoas que não estão tão sensibilizadas para a situação ambiental. Mas, mais do que isso, sem dúvida, é inspirar e incentivar as pessoas para começarem elas próprias a criarem mudança à sua volta, a juntarem-se aos muitos projetos que existem em Portugal", frisou.

Depois de verem aprovada, em outubro, a candidatura do "É P`ra Amanhã" ao projeto "No PLANet B!" da Assistência Médica Internacional (AMI), no valor de 50 mil euros, os jovens iniciaram uma campanha de `crowdfunding` para angariarem financiamento.

"O `No PLANet B!` impõe que 10% da ideia seja auto financiada. Neste momento, a nossa campanha já atingiu quase os cinco mil euros. O nosso objetivo inicial eram 3.500 euros, mas o valor que já atingimos é ótimo, porque nos permite o autofinanciamento", revelou à Lusa.

Com o intuito de "partir para a estrada" em abril e percorrer durante dois meses Portugal de "lés a lés", a equipa vai, na próxima semana, iniciar uma campanha de `crowdsourcing` para "enriquecer" a sua base de dados de projetos sustentáveis nas áreas da energia, educação, economia, produção de alimentos e moda.

Só depois de selecionados os projetos é que juntos vão "delinear o percurso" a seguir, sendo que a ideia é percorrer o país da forma "mais sustentável possível" e interagindo com as comunidades locais.

"De início, ainda ponderamos fazer toda a viagem de bicicleta, mas depois percebemos que ia ser desgastante. Vamos andar com as bicicletas, mas também vamos intercalar entre comboios e outros transportes, de modo a também conseguirmos conhecer a realidade local", explicou.

A apresentação oficial do projeto "É P`ra Amanhã" decorre esta quarta-feira, no Impact Hub Lisbon, em Lisboa, onde vão estar presentes alguns oradores como Nuno Brito Jorge, presidente da Coopérnico e fundador da GoParity e Susana Fonseca, fundadora e membro da direção da ZERO -- Associação Sistema Terrestre Sustentável.

"Queríamos muito, como ponto de partida para o projeto, trazer uma reflexão e o nosso objetivo com este debate é perceber qual o estado da sustentabilidade em Portugal e se estamos no caminho certo", acrescentou.