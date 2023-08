Jovens que chegaram antes da hora retirados do recinto por falta de revista

Entre os jovens estavam Madalena, Leonor e Clara, que contaram à Lusa que fizeram questão de chegar muito cedo à "Colina do Encontro" (parque Eduardo VII) depois da desilusão que tiveram na terça-feira de não conseguirem ver o líder da Igreja Católica no encontro com milhares de jovens peregrinos vindos de todo o mundo, porque já não conseguiram entrar no recinto.

O calor que já se faz sentir não as demoveu do desejo de verem o Papa: "Estamos preparadas! Temos chapéu, muita água e comida", disseram as jovens peregrinas quase em uníssono à agência Lusa, destacando o ambiente de alegria e de amizade que se vive no maior evento da Igreja Católica.

Uma voluntária explicou à Lusa que os jovens tiveram de sair porque não foram revistados pela polícia, condição obrigatória para entrar no recinto para acompanhar a Via Sacra, além de que o recinto só abre às 14:00.

Por outro lado, para entrar no Parque Eduardo VII, os peregrinos têm de se dirigir para os setores indicados nas respetivas credenciais. Os setores têm as letras A, B e C com as devidas cores, que correspondem à cor e a letra que está nas credencias dos peregrinos.

Por todo o recinto, veem-se agora apenas voluntários, jornalistas, elementos da PSP, do INEM e cantoneiros que limpam as zonas verdes que mais tarde ficarão repletas de jovens para participar na Via Sacra, que decorrerá ao longo de cerca de 90 minutos, em que o Papa estará no palco, acompanhando o desenrolar da celebração como os restantes peregrinos.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa até domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, e que conta com a presença do Papa Francisco.