Judiciária afasta cenário de atentado no ataque ao Centro Ismaili

A Judiciária afastou a possibilidade de haver motivações religiosas no ataque no centro ismaelita de Lisboa. A polícia admite que os homicídios tenham sido provocados por um surto psicótico. O Presidente da República admitiu que o ataque esteja ligado à regulação da guarda dos filhos do suspeito.