Judiciária detém suspeitos de assaltos com falsas buscas policiais

Os alegados assaltos, usados como pretexto para invadir as casas das vítimas, ocorreram em diferentes locais da Área Metropolitana de Lisboa e eram cometidos à mão armada e, em várias situações, com recurso a violência. Os principais alvos eram moradias de luxo, principalmente na zona de Cascais. Os suspeitos apropriavam-se de grandes quantias em dinheiro e de bens de elevado valor, como relógios de luxo e pedras preciosas, posteriormente destinados à venda.





Foram emitidos vários mandados de detenção e foram todos cumpridos.



Ao final da manhã, as buscas, no âmbito de uma operação coordenada pela Unidade de Combate ao Terrorismo e a coadjuvada pela Polícia Judiciária de Lisboa, estavam ainda a decorrer em São João da Talha, em Loures.



Os detidos serão presentes a interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.



A Polícia Judiciária pôs em marcha, esta terça-feira, uma operação para a captura de mais de uma dezena de membros de um grupo alegadamente responsável por dezenas de assaltos.