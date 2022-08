Judiciária do Porto apreende mil quilos de cocaína e detém seis pessoas

A PJ deteve seis cidadãos dois estrangeiros, de origem sul-americana, e quatro portugueses em deflagrante delito, quando traficavam droga numa localidade do Grande Porto. Foram apreendidos 1.110 Kg de cocaína que vinham escondidos no interior de um contentor de materiais de cerâmica e madeiras no Porto de Leixões.