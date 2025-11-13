Judiciária investiga caso de recém-nascido encontrado morto em lixeira
A Polícia Judiciária está a tentar localizar os autores do abandono de um recém-nascido encontrado sem vida, na noite de quarta-feira, numa lixeira de Coimbra.
Citada pela agência Lusa, a Diretoria do Centro confirmou que um bebé recém-nascido foi encontrado morto nas instalações da ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, em Vil de Matos, concelho de Coimbra.
A notícia foi avançada na quarta-feira pelo Diário de Coimbra. O jornal escreve que o bebé, "de ascendência africana, ainda teria o cordão umbilical".O alerta foi dado às autoridades pelas 21h30, adianta a publicação do centro do país.
Num primeiro momento, a Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência. Contudo, o caso transitou rapidamente para a esfera da Polícia Judiciária.
c/ Lusa