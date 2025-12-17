País
"Prevaricação e participação económica". Judiciária realiza buscas na Câmara Municipal de Mortágua
A Polícia Judiciária realizou esta quarta-feira uma operação policial destinada ao cumprimento de mandados de busca na Câmara Municipal de Mortágua e numa empresa, no âmbito da eventual prática de crimes de prevaricação e participação económica em negócio.
Num comunicado a PJ anunciou que, através da Diretoria do Centro, no âmbito de inquérito tutelado pelo Ministério Público – DIAP de Viseu, realizou uma operação policial de busca na Câmara Municipal de Mortágua e numa empresa, "no âmbito da eventual prática de crimes de prevaricação e participação económica em negócio".
Estão em causa procedimentos adotados em processos de contratação pública, de acordo com a mesma autoridade.
O objetivo destas buscas era "a recolha de diversos elementos probatórios relevantes para o esclarecimento dos factos sob investigação".
A investigação vai continuar, "procedendo à análise da prova entretanto recolhida, de natureza documental e digital, com vista ao apuramento integral das eventuais condutas criminosas, do seu alcance e à célere conclusão do inquérito".
