Judiciária terá feito a maior apreensão de sempre de cocaína em Portugal

Uma embarcação que transportava 300 fardos de cocaína foi intercetada ao largo dos Açores. A Polícia Judiciária sublinha que operação decorreu em condições de extrema dificuldade e perigo face às condições meteorológicas que as equipas enfrentaram.

A operação decorreu em alto mar, a cerca de 230 milhas do arquipélado, numa ação conjunta com a Marinha e a Força Aérea.

A bordo da embarcação, proveniente da América Latina, seguiam quatro tripulantes estrangeiros.

A operação de combate ao tráfico de droga apelidada de "Adamastor" contou ainda com a colaboração das autoridades norte-americanas e do Reino Unido.

A Polícia Judiciária diz que foi a a maior apreensão de droga alguma vez realizada em território nacional!

"Acabaram por se recuperar cerca de 265 fardos de cocaína, numa quantidade global que estimamos em aproximadamente perto das nove toneladas, que - a confirmar-se, portanto depois de se efetuar as devidas pesagens - será a maior apreensão de cocaína jamais efetuada em território nacional", disse, em conferência de imprensa na sede da PJ, em Lisboa, o diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da instituição.

Artur Vaz precisou que na embarcação seguiriam 300 fardos de cocaína, tendo os cerca de 35 sobrantes afundado, tal como o semissubmersível, o que impediu a sua apreensão pelas autoridades.

A bordo da embarcação, proveniente da América do Sul e com destino à Europa, seguiam três tripulantes colombianos e um venezuelano, que foram resgatados antes de o semissubmersível naufragar, precisou o diretor da UNCTE.

c/ Lusa