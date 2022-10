Juiz Carlos Alexandre candidata-se ao Tribunal da Relação

O pedido de promoção a juiz desembargador foi formalizado e é previsível que, face ao currículo que tem, fique numa das 60 vagas existentes. Os resultados do concurso deverão ser conhecidos em Março. Se for colocado, tomará posse como juiz desembargador em setembro do próximo ano.