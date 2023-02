Juiz decidiu dividir processos dos 30 adeptos de futebol que foram detidos

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Hoje vão ser conhecidas as medidas de coação aplicadas aos adeptos do Benfica. Ontem os 16 adeptos do Sporting saíram em liberdade com termo de identidade e residência. Ficam proibidos de contactar uns com os outro e de frequentarem recintos desportivos.