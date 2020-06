Juíz Pedro Lucas preside a equipa que irá julgar Rui Pinto

O magistrado Pedro Lucas que presidiu à "Operação Furacão", vai substituir a juíza Helena Leitão.



A magistrada foi afastada por ser cliente de uma das alegadas vítimas de Rui Pinto.



Antes desta substituição já o magistrado Paulo Registo tinha sido também afastado do processo por fazer publicações no Facebook que ironizavam com o autor do Football Leaks e com a ex-eurodeputada Ana Gomes.



Rui Pinto vais ser julgado por esta nova equipa. É acusado de 90 crimes de acesso ilegítimo, acesso indevido, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão.