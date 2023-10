Uma das magistradas que está a julgar Manuel Pinho e Ricardo Salgado foi casada com um alto quadro do Grupo Espírito Santo. Os advogados dizem que vão analisar a eventual falta de imparcialidade da juíza. No julgamento do Caso EDP José Maria Ricciardi revelou que Ricardo Salgado influenciou Sócrates para levar Manuel Pinho para o Governo.