Juízes alertam. Processos pendentes na AIMA estão a sobrecarregar a Justiça
Os processos pendentes na AIMA estão a sobrecarregar a Justiça. O alerta é da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que aponta que há milhares de processos a entupir os tribunais, que partem de falhas anteriores nos processos. À Antena 1, o presidente da organização, Nuno Matos, explicou o que está em causa.
A Associação Sindical dos Juízes Portugueses rejeita responsabilidades neste problema, por se tratar de funções que "não lhes pertencem". Segundo Nuno Matos, é a imagem da Justiça e dos juízes que fica em causa.
A Associação Sindical dos Juízes Portugueses chegou a enviar dois ofícios ao Governo, um ao ministro Adjunto e da Reforma do Estado e outro ao ministro da Presidência, que tutela a AIMA, exigindo uma reforma das questões burocráticas do organismo.