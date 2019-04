Juízes podem passar a ganhar mais que o primeiro-ministro

A proposta surge na sequência da revisão do estatuto dos magistrados judiciais, revela o jornal Público esta quarta-feira.





Desta forma acaba o teto máximo para o vencimento dos juízes e centenas de magistrados vão ter aumentos salariais.





Centenas de juízes que exercem funções nos tribunais superiores, como os dois Supremos, as cinco Relações e o Tribunal Constitucional, devem ver os vencimentos subir, se o Parlamento aprovar uma proposta do PS, no âmbito da revisão do Estatuto dos Magistrados Judiciais.A proposta, que deu entrada ao final da tarde de terça-feira na Assembleia da República, concretiza aquilo que foi acordado entre o Governo e a Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), um acordo cujos termos eram desconhecidos até agora.