Os Juízes querem mecanismos para tornar os processo mais rápidos e eficazes. No relatório apresentado pelo grupo de trabalho do Conselho Superior da Magistratura, são propostas multas que podem chegar aos 10 mil euros para quem utilizar atos dilatórios sem fundamento, que só pretendam arrastar os processos. O relatório já está no Ministério da Justiça, a adoção de novas medidas e penas depende também do parlamento.