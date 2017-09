Julgamento de casal chinês começou apesar da ausência dos acusados

O casal está em Pequim e não se deslocou a Lisboa, depois da tradução do despacho de acusação ter sido mal feita, afirmando que ambos incorriam "pena de morte".



O advogado português do casal pediu já a nulidade do despacho e considerou inútil a vinda do casal a Lisboa agora, já que não sabem de que são acusados. Há contudo intenção de que o pai venha prestar depoimento em data a ser estabelecida.



Apesar da ausência dos arguidos, o juiz do Tribunal Central de Lisboa decidiu avançar com o julgamento e ouviu durante a manhã duas testemunhas.



Quando a criança caiu, os pais estavam ausentes de casa estando a jogar no Casino do Parque das Nações.



Estão acusados de violar obrigações e deveres familiares. Correia de Almeida, o seu advogado, alega que estes não deverão incorrer do crime de exposição e abandono, que pode ter uma pena de prisão de até 10 anos, mas sim de homicídio por negligência grosseira, cuja pena de prisão vai no máximo até cinco anos.