Julgamento de morte de menina em insuflável começa a 19 de janeiro em Santa Cruz

Lusa11 Dez, 2017, 17:35 | País

Segundo fonte do tribunal, a primeira sessão da audiência do julgamento está agendada para as 09:15.

A 15 de maio de 2015, uma menina de oito anos ficou gravemente ferida depois de o insuflável onde brincava, instalado num parque de estacionamento de um restaurante na freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz, ter sido levado pelo vento, acabando por cair de uma altura de aproximadamente oito metros.

A criança esteve internada nos Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte.

A 08 de março de 2017, o Ministério Público (MP) acusou duas pessoas do crime de homicídio por negligência, nomeadamente o proprietário do equipamento e o responsável pela exploração do estabelecimento em que o referido insuflável se encontrava instalado.

A acusação diz que o equipamento estava "instalado no parque de estacionamento de um restaurante, sito num planalto", e que não cumpria as regras de segurança e não era destinado a espaços exteriores.

O MP sustenta que, "devido às rajadas de vento que se faziam sentir, entre os 70 e 80 quilómetros/hora", o insuflável se elevou no ar, "com a quebra das amarras que o prendiam ao solo e voou, acabando por cair de uma altura de cerca de oito metros".

A investigação deste caso foi dirigida pelo MP da Instância Local de Santa Cruz, da Comarca da Madeira, na zona leste da ilha.