Julgamento de Rui Pinto vai começar com medidas de segurança excepcionais

O julgamento ia acontecer na maior sala de audiências do Campus de Justiça em Lisboa, mas na véspera o relatório das forças de segurança obrigou à mudança de local.



A diligência vai decorrer assim numa sala no piso 6, com lotação mais limitada, e a sessão será transmitida por viodeconferencia num outro edifício.