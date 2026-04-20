País
Julgamento jogos Liga dos Campeões. Ex-autarca de Gaia diz que não cometeu crime
O ex-presidente da Câmara de Gaia garante que não cometeu nenhum crime quando pagou idas a jogos da Liga dos Campeões a comitivas institucionais.
Hoje, no início do julgamento, Eduardo Vítor Rodrigues explicou ao coletivo de juízes que o fez de forma totalmente transparente e que tudo foi publicado no portal das compras públicas.
O ex-autarca detalhou o pagamento de viagens, estadia e refeições a uma pequena delegação de pessoas que têm uma relação institucional com o município e não a familiares ou amigos.