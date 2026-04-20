Julgamento jogos Liga dos Campeões. Ex-autarca de Gaia diz que não cometeu crime

Os factos remontam a 2015 e 2016 quando, diz o Ministério Público, foram autorizadas despesas do município para viagens de terceiros a dois jogos do FCP num gasto total de 15.800 euros.



Hoje, no início do julgamento, Eduardo Vítor Rodrigues explicou ao coletivo de juízes que o fez de forma totalmente transparente e que tudo foi publicado no portal das compras públicas.



O ex-autarca detalhou o pagamento de viagens, estadia e refeições a uma pequena delegação de pessoas que têm uma relação institucional com o município e não a familiares ou amigos.