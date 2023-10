Após doze anos de investigação, Manuel Pinho começou esta terça-feira de manhã a ser julgado por corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal. O antigo ministro afirma que os pagamentos do Grupo Espírito Santo que recebeu quando era ministro da Economia foram uma imposição do BES e reitera que não fez nenhum pacto corruptivo com Ricardo Salgado.