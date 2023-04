Julgamento processo Fábio Guerra. Ex-fuzileiro acusado da morte de PSP pede desculpa aos pais da vítima

Após obter consentimento para se dirigir aos pais do agente da PSP por parte da juíza presidente Helena Susano e dos próprios visados, Vadym virou-se para os progenitores de Fábio Guerra e declarou: "Quero dar os meus sentimentos sinceros à família do Fábio Guerra. Ninguém merece passar por isto. Quero pedir sinceras desculpas e lamentar o que aconteceu".

Com este pedido de desculpas do arguido terminou hoje à tarde mais uma sessão de julgamento do homicídio de Fábio Guerra, de 26 anos, que morreu em 21 de março de 2022, no Hospital de São José, em Lisboa, devido a "graves lesões cerebrais" sofridas na sequência das agressões de que foi alvo no exterior da discoteca Mome, junto à avenida 24 de Julho, Lisboa, quando se encontrava fora de serviço.

O MP acusou em setembro os ex-fuzileiros Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko de um crime de homicídio qualificado, três crimes de ofensas à integridade física qualificadas e um crime de ofensas à integridade física simples no caso que culminou com a morte do agente da PSP Fábio Guerra.

Clóvis Abreu, um terceiro suspeito da morte do agente da PSP, encontra-se em parte incerta e fugido às autoridades.

À saída do tribunal, o advogado de defesa José Teixeira da Mota referiu que o pedido de desculpas de Vadym aos pais de Fábio Guerra "demonstra aquilo que sempre disse desde o princípio", ou seja, que o arguido "estava destroçado" com a situação.

"Aquele pedido de desculpas foi sincero, não foi forçado. Aliás, não estávamos à espera que o tribunal perguntasse e o Vadym aproveitou e manifestou aquilo que já andava a pedir para que fosse autorizado a fazer", precisou o advogado, acrescentando: "Desde o primeiro dia, que o Vadym quer fazer esse pedido de desculpas".

O causídico acentuou ainda que, "independentemente das consequências jurídicas, uma boa forma de começar a assumir a responsabilidade é pedir desculpas por aquilo que se faz".

O julgamento prossegue na próxima quarta-feira no Campus de Justiça, em Lisboa.