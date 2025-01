Era a última ação em curso que poderia travar o avanço do processo Operação Marquês para julgamento na primeira instância. Ao recusar dar razão ao primo de Sócrates, estão reunidas as condições para o julgamento avançar. Já foi designado o coletivo de juízes e falta agora marcar a primeira sessão. A Comarca de Lisboa acredita que o julgamento pode começar antes do verão.