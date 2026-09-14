Julgamento Rui Pinto. PGR instaura inquérito a diretor nacional da PJ

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A Procuradoria-Geral da República terá confirmado a investigação após uma denúncia apresentada por um coordenador da PJ.



Carlos Cabreiro é acusado de, no julgamento do pirata informático, Rui Pinto, ter negado a existência de uma escuta que terá sido, efetivamente, feita. O autor da denúncia foi transferido e é agora alvo de um processo disciplinar

