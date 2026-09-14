País
Julgamento Rui Pinto. PGR instaura inquérito a diretor nacional da PJ
O Ministério Público terá aberto inquérito para apurar se o atual diretor da Polícia Judiciária praticou algum ato de abuso de poder e de falsas declarações em tribunal. A notícia é avançada pelo Expresso, que adianta que Carlos Cabreiro é acusado de ter negado a existência de escuta no julgamento de Rui Pinto.
(em atualização)
A Procuradoria-Geral da República terá confirmado a investigação após uma denúncia apresentada por um coordenador da PJ.
Carlos Cabreiro é acusado de, no julgamento do pirata informático, Rui Pinto, ter negado a existência de uma escuta que terá sido, efetivamente, feita. O autor da denúncia foi transferido e é agora alvo de um processo disciplinar
Carlos Cabreiro é acusado de, no julgamento do pirata informático, Rui Pinto, ter negado a existência de uma escuta que terá sido, efetivamente, feita. O autor da denúncia foi transferido e é agora alvo de um processo disciplinar