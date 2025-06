Foto: Nuno Veiga - Lusa

Por causa do calor extremo, sete desses distritos estão mesmo com aviso vermelho, em particular no centro e sul do país: Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja.



Neste último, no Baixo Alentejo, as temperaturas podem chegar aos 44 graus esta segunda-feira.