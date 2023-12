Junta de freguesia de Campolide alvo de buscas relacionadas com anterior executivo

As investigações prendem-se com a gestão do anterior presidente da junta da Fundação António Luís de Oliveira e do Externato Educação Popular.



Já em 2018 houve diligências neste sentido por haver suspeitas de gestão fraudulenta e danosa, envolvendo funcionários da junta de freguesia.



Miguel Belo Marques, atual presidente da Junta de Freguesia de Campolide, confirma que estão a decorrer buscas e destaca que "em nada estão relacionadas com este executivo".



"Estamos a colaborar com as autoridades e estamos certos de que muito em breve tudo estará esclarecido", disse o autarca.