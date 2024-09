Just a change. "Reabilitamos casas, reconstruímos vidas"

O projeto Just a change está no terreno desde 2020 e já recuperou mais de 450 casas e 150 instituições. No total são mais de dez mil beneficiários, com a ajuda da mão-de-obra de 20 mil voluntários nacionais e estrangeiros.

Fomos conhecer a casa de um habitante da freguesia de Freiria, no concelho de Torres Vedras, a pouco mais de 40 quilómetros de Lisboa.