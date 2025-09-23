Juve Leo. PJ detém elementos da claque do Sporting

por Cristina Santos - RTP
Pedro A. Pina - RTP

Os três detidos têm entre 22 e 26 anos e são suspeitos da autoria de um ataque a um carro que transportava membros dos Super Dragões, a claque do FC Porto. O caso ocorreu no dia 10 de junho, em Lisboa.

(em atualização)

A RTP apurou que estas detenções aconteceram no âmbito de uma operação da Polícia Judiciária. Em causa está o ataque a um veículo onde seguiam cinco ellementos da claque do Futebol Clube do Porto, os Super Dragões, nas imediações do Pavilhão João Rocha, em Alvalade.

O ataque foi feito com recurso a engenhos pirotécnicos, o automóvel incendiou-se e ficou totalmente destruído. Quatro pessoas ficaram feridas.

Tanto os agressores como as vítimas tinham estado a assistir a um jogo de hóquei entre o Sporting e o FC Porto.

Estes três detidos juntam-se a outros três que já estão em prisão preventiva e que foram detidos no mesmo dia do ataque com cocktails molotov.

Os suspeitos estão indiciados por cinco homicídios qualificados na forma tentada, ofensas à integridade física, incêndio, roubo, detenção e uso de arma proibida.

