Juve Leo. PJ detém elementos da claque do Sporting
Os três detidos têm entre 22 e 26 anos e são suspeitos da autoria de um ataque a um carro que transportava membros dos Super Dragões, a claque do FC Porto. O caso ocorreu no dia 10 de junho, em Lisboa.
(em atualização)
A RTP apurou que estas detenções aconteceram no âmbito de uma operação da Polícia Judiciária. Em causa está o ataque a um veículo onde seguiam cinco ellementos da claque do Futebol Clube do Porto, os Super Dragões, nas imediações do Pavilhão João Rocha, em Alvalade.
O ataque foi feito com recurso a engenhos pirotécnicos, o automóvel incendiou-se e ficou totalmente destruído. Quatro pessoas ficaram feridas.
Tanto os agressores como as vítimas tinham estado a assistir a um jogo de hóquei entre o Sporting e o FC Porto.
Os suspeitos estão indiciados por cinco homicídios qualificados na forma tentada, ofensas à integridade física, incêndio, roubo, detenção e uso de arma proibida.