Laboratório Militar é o único produtor de histidina de cobre, usada em casos de doença de Menkes

Há uma doença genética rara que só pode ser tratada com um produto que apenas é produzido em Portugal no laboratório militar. A doença de Menkes é também conhecida como a doença dos cabelos encarapinhados. Não tem cura, e se não for tratada, a maioria das vezes o prognóstico é fatal logo no primeiro ano de vida.