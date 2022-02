Laboratórios Germano de Sousa alvo de ciberataque

O ataque informático afetou odos laboratórios.A empresa sublinha que está a analisar a situação para perceber a dimensão do ataque e a sua origem.Os laboratórios Germano de Sousa garantem quee que continuam a trabalhar dentro da normalidade possível.



Enquanto a situação não é resolvida, e de modo a não comprometer os restantes serviços, as ligações entre o grupo Germano de Sousa e hospitais foram cortadas.







Por causa deste ataque informático, a CUF está a cancelar todos os testes à covid-19 agendados para a manhã desta quinta-feira e tem aconselhado os pacientes a procurarem outros laboratórios.





A Antena 1 falou com Germano de Sousa, que explica o que aconteceu. “A base de dados dos nossos doentes não foi tocada, mas a comunicação com os postos de colheita, com hospitais para os quais trabalhamos”, foi atingida, disse.





“De manhã ligaram-me de alguns postos de recolha a dizer que não conseguiam comunicar com o laboratório central” e “depois percebemos que tínhamos um vírus metido no sistema", adiantou Germano de Sousa.



O grupo espera que a situação seja resolvida até ao final desta quinta-feira, garantindo que os seus informáticos e um grupo de cibersegurança estão a fazer todos os possíveis.







O ataque, segundo apurou até agora a rede de laboratórios, poderá ser do tipo ransomware – um tipo de software que bloqueia os acessos ao sistema até que seja pago um resgate, normalmente em criptomoedas.





O grupo diz, no entanto, não ter recebido ainda qualquer comunicação por parte de hackers.





Várias empresas em Portugal têm sido alvo de ataques informáticos este ano. Em janeiro foi o caso do grupo Impresa e, esta semana, o mesmo aconteceu com a Vodafone.



A empresa de telecomunicações esteve vários dias a lidar com as consequências desse ciberataque, que afetou milhares de clientes.







(em atualização)