Laço Azul humano com crianças de mãos dadas contra os maus tratos

Arlinda Brandão - Antena 1

1500 crianças a formarem um gigante Laço Azul humano pintou de azul o Terreiro do Paço, um símbolo do Mês da Prevenção dos Maus-Tratos da Infância. Esta é uma iniciativa que se está a repetir hoje no país.