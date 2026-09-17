Lancha rápida apanhada na barra do estuário do Tejo com 11 pessoas

Lancha rápida apanhada na barra do estuário do Tejo com 11 pessoas

Uma lancha de alta velocidade foi detetada na barra do estuário do Tejo, na quarta-feira à noite, pela Polícia Marítima, que deteve os 11 ocupantes, numa operação coordenada com a Polícia Judiciária, confirmaram as autoridades.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Diogo Martins - RTP

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A informação foi divulgada hoje pela CNN Portugal, que diz tratar-se do maior número de elementos capturados até agora numa narcolancha.

Segundo disse à Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional, a operação decorreu na barra do estuário do Tejo e foram detidas as 11 pessoas que seguiam na lacha rápida.

Também a Polícia Judiciária confirmou a operação, adiantando que está ainda a reunir informação, remetendo para mais tarde mais pormenores.

Segundo a CNN Potugal, os 11 suspeitos detidos atracaram em Sesimbra, acompanhados pelas autoridades.

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