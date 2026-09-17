Lancha rápida apanhada na barra do estuário do Tejo com 11 pessoas

A informação foi divulgada hoje pela CNN Portugal, que diz tratar-se do maior número de elementos capturados até agora numa narcolancha.

Segundo disse à Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional, a operação decorreu na barra do estuário do Tejo e foram detidas as 11 pessoas que seguiam na lacha rápida.

Também a Polícia Judiciária confirmou a operação, adiantando que está ainda a reunir informação, remetendo para mais tarde mais pormenores.

Segundo a CNN Potugal, os 11 suspeitos detidos atracaram em Sesimbra, acompanhados pelas autoridades.