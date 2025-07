"Lapso de escrita". Sócrates fala em "artimanha" para "manipular prazos" da Operação Marquês

(em atualização)





"O processo estava morto e foi trazido à vida por um lapso de escrita", começou por declarar, referindo-se à Operação Marquês. Segundo o ex-chefe de Governo, este "lapso de escrita" refere que "quatro procuradores se enganaram".



"Enganaram-se todos ao mesmo tempo", frisou. "E enganaram-se logo na parte mais nobre da acusação: a qualificação jurídica da conduta das pessoas que são acusadas".



Além disso, Sócrates considerou "igualmente extraordinário" que o referido "lapso de escrita" tenha demorado "quatro anos a ser identificado", visto que a acusação foi apresentada em 2017 e o lapso invocado em 2021.





Um ano depois desta acusação, continuou Sócrates, o Tribunal terá sido notificado pelo Ministério Público por haver "lapsos de escrita" que deveriam ser corrigidos. Num documento de 16 páginas, salientou, estão identificados "vários lapsos de escrita que todos aceitaram" mas não havia "nenhuma referência àquele lapso de escrita".



"Isto significa o seguinte: o lapso de escrita nunca existiu. O lapso de escrita é uma fabricação do sistema judicial".







O antigo primeiro-ministro considerou que o “lapso de escrita” é “uma artimanha que serviu apenas para manipular os prazos de prescrição e querer levar” o processo a julgamento: “O lapso de escrita é apenas isso”.





“Foi a gota de água que me levou a decidir por uma queixa no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH). É demais”, disse José Sócrates ladeado pelo advogado Christophe Marchand.





Quatro anos depois da decisão instrutória do juiz Ivo Rosa, José Sócrates advogou que as juízas “inventaram um lapso de escrita”, criticou.





Nesta declarações, José Sócrates acrescentou que este "lapso de escrita agravou o crime, agravou a moldura penal e estendeu o prazo de prescrição".



"Não consigo pensar em maior modificação essencial".