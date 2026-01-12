Lar de idosos em Santo Tirso evacuado devido a incêndio

O alerta foi dado pelas 21h32 e, pelas 22h00, continuava ativo, segundo fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto, que acrescentou que estava a ocorrer um reforço de meios.



O comandante dos Bombeiros Voluntários Tirsenses, Vítor Pinto, confirmou à Lusa que o fogo continuava ativo e que estava a decorrer a retirada dos idosos.



Vítor Pinto adiantou que o incêndio teve início na lavandaria e acrescentou que não tinha registo de feridos até ao momento.



Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 22:10 estavam no local 22 operacionais, apoiados por sete viaturas.