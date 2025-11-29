Largas centenas manifestam solidariedade com o povo palestiniano em Lisboa

Acompanhados de tambores e de muitas bandeiras com as cores da Palestina, os participantes gritam as razões da manifestação, com slogans como "Israel é violência, Palestina é resistência".



"Hoje e sempre Palestina independente" e "Libertar a Palestina, acabar com chacina" são outras das palavras de ordem ouvidas na manifestação, que começou cerca das 15:00 nos Restauradores.



Os participantes estão a dirigir-se para o Rossio. Alguns deles estão a colorir o protesto com bandeiras gigantes da Palestina e empunhando também bandeiras com a palavra "paz".



Para assinalar o Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestiniano realizam-se hoje em Lisboa e no Porto manifestações inseridas na campanha "Todos pela Palestina! Fim ao Genocídio! Fim à Ocupação", que conta com mais de 150 associações e coletivos de Portugal.



Para cidades de outros países estão agendadas iniciativas semelhantes.



A guerra em Gaza foi desencadeada pelos ataques a Israel, liderados pelo Hamas, em 07 de outubro de 2023, que causaram cerca de 1.200 mortos e 251 reféns.



A retaliação de Israel provocou mais de 69 mil mortos, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza (tutelado pelo Hamas), que a Organização das Nações Unidas (ONU) considera credíveis.



A ofensiva israelita também destruiu quase todas as infraestruturas de Gaza e provocou a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.