Legionella detetada nas piscinas municipais da Maia

Dois homens a quem foi diagnosticada a doença do legionário estão a recuperar bem da infeção.



Os casos foram reportados no passado dia 18 e as piscinas fecharam nesse mesmo dia.



Foi feita a desinfeção do espaço e a autarquia aguarda agora o resultado das contra-análises para poder reabir o equipamento.



As piscinas de Folgosa tinham reaberto no dia 1 de outubro, depois de um longo período de encerramento devido à pandemia e depois de obras de requalificação.