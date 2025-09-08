Legislação laboral. CGTP pede que Governo "recue em toda a linha"

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu, esta tarde, em audiência, uma delegação da intersindical. No final do encontro, Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP, defendeu um recuo "em toda a linha" por parte do executivo de Luís Montenegro.



Questionado sobre se a CGTP admite juntar-se à União Geral de Trabalhadores (UGT) para se oporem à reforma laboral, tal como defendido pelos ex-líderes da CGTP e da UGT Carvalho da Silva e Torres Couto, o secretário-geral da CGTP refere que para já a "unidade" se faz "nos locais de trabalho" e apela a que os trabalhadores participem na manifestação convocada para 20 de setembro por esta central sindical."Nenhuma forma de luta está excluída. Neste momento está tudo em cima da mesa", sublinhou, indicando que tudo depende agora "da resposta da parte do Governo àquilo que é o posicionamento e a reivindicação dos trabalhadores".