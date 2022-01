Legislativas 2022. ADN quer dar força à classe média

Bruno Fialho, presidente do ADN, diz que o partido concorre para "dar uma alternativa aos portugueses" e ser "uma lufada de ar fresco" na política, estabelecendo como objetivo a constituição de um grupo parlamentar com a eleição de três deputados, pelos círculos do Porto e Lisboa.No entanto, para o ADN, o "principal não é o resultado", mas sim conseguir transmitir a sua mensagem na campanha que será "inovadora e uma surpresa": "", disse em entrevista à agência Lusa.Quanto ao programa eleitoral, "ainda não está fechado" porque o ADN recusa "aquelas promessas eleitorais banais que são feitas por todos os partidos" e quer "ser diferente" e "".Ainda assim, Bruno Fialho aponta que "ponto forte" do programa político do partido passa por "".Entre outras medidas,





Posição face à pandemia







No que toca à situação pandémica, o líder do ADN critica a gestão feita até agora pelo Governo de António Costa, que considera ser "péssima" e defende que a "liberdade está em perigo", apontando que o discurso do Governo e dos partidos "não é a favor das pessoas, é a favor do medo".Bruno Fialho manifestou-se contra a apresentação de certificados digitais para entrar nos espaços e considerou que a vacina contra a covid-19 "nem sequer é uma vacina".", afirmou.





O que muda







Em setembro, o Tribunal Constitucional aceitou as alterações referentes ao nome, estatutos, sigla e símbolo do antigo PDR.Sobre o que mudou no partido além da imagem, o presidente afirmou que se tornou "", mais "".", acrescentou.

Nas últimas eleições legislativas, em 2019, o PDR conseguiu 11.761 votos (0,22%).