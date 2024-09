Foto: Pedro A. Pina - RTP

Novo manifesto tenta travar a lei da eutanásia. De acordo com o Diário de Notícias, junta personalidades do PSD, do Chega e do CDS. Alguns dos subscritores são o ex-ministro Rui Gomes da Silva, o ex-líder do CDS Manuel Monteiro e o constitucionalista Paulo Otero.